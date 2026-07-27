Minik Cafer’in Gözyaşları Sahneye Damga Vurdu

27 Temmuz’da yayınlanan Daha 17 dizisinin son bölümünde, annesi ve babası olmayan minik Cafer’in gözyaşları izleyicileri derinden etkileyerek milyonları ağlattı. Yurtlarını korumak için mücadele eden Aras ve arkadaşlarının dayanışması dikkat çekti. Bodrum’da başlayan direniş kısa sürede geniş destek buldu.

BODRUM'DA YURT DİRENİŞİ BÜYÜDÜ

Aras ve arkadaşları yurtlarını terk etmeyi reddetti. Bahçeye kurdukları çadırlarla seslerini duyurmaya çalıştılar. Kısa sürede tüm Bodrum bu direnişi konuştu. Özlem, Barış ve Oğuz da destek verdi. Akkaya ailesinin baskılarına rağmen dayanışma güçlendi.

YEMEK KUYRUĞUNDA YÜREK BURKAN ANLAR

Gecenin en dikkat çekici anı yemek dağıtımı sırasında yaşandı. Özlem’in getirdiği yemekler çocuklara dağıtıldı. Anne ve babası olmayan Cafer sessizce sıraya girdi. Küçük elleriyle yemeğini aldı ve bir köşeye çekildi.

ARAS VE ABİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

İlk lokmasını almaya çalışırken boğazına dizildi. Acısına dayanamayıp ağlamaya başladı. Cafer’in o çaresiz hali ekran başındakileri etkiledi. Aras vakit kaybetmeden yanına koştu. Yurttaki abileri de etrafını sardı. Kimse konuşmadan yaşanan anlar dayanışmanın gücünü gösterdi.

SAHNE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve binlerce paylaşım aldı. İzleyiciler “Cafer’in gözyaşlarına dayanamadık” yorumları yaptı. “Bu sahnede hep birlikte ağladık” dediler. Cafer’in oyunculuğu da büyük ses getirdi.

GECENİN BİRİNCİSİ OLDU

Daha 17, Tüm Kişiler’de 7.65 reyting ve 32.32 izlenme payı aldı. AB’de 6.32 reyting ve 29.54 pay elde etti. 20+ABC1’de 6.74 reyting ve 28.05 payla gecenin birincisi oldu. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Dizi her pazar akşamı yayınlanıyor.