Minnesota’da ICE Ajanları ile Protestocular Arasında Gerginlik

ABD’DE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Minnesota’nın Minneapolis kentinde, araç kullanırken bir protestonun ortasında bulunduğu esnada Göçmen Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından vurulan 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Nicole Good’un ölümü üzerine protestolar devam ediyor. Good için vurulduğu yere çiçekler bırakılırken, mumlar yakıldı. Protestocular ile ICE ekipleri arasında çatışmalar yaşanırken, eylemler ülkenin farklı şehirlerine yayıldı. New York’un sokaklarında, eylemciler “Minneapolis’ten New York’a ICE dışarı” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

EYLEME GÖRE YARGILAMA TALEBİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good’un vurulmasını haklı bulduğunu dile getirirken, “Bu araç memura çarpmak için kullanıldı. Silah olarak kullanıldı. Memur, hayatının tehlikede olduğunu hissetti. Meslektaşlarını korumak için harekete geçti.” ifadelerine yer verdi. Noem, eylemlerde çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını da belirtti.

POLİS YETKİLİLERİNDEN DESTEK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ICE polislerini destekleyerek, Good’un “sol ideolojinin kurbanı” olduğunu öne sürdü. Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın brifinginde, ICE polisleri ile diğer güvenlik güçlerine açık destek verdiklerini, bu güçlerin ülke güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçmenlerle ilgili politikaları uygulamak amacıyla görev yaptıklarını sözlerine ekledi. Vance, Good’un “sol örgütlerle ilişkili” olduğunu iddia ederek, “Sadece hayatını kaybettiği için değil, aynı zamanda sol ideolojinin kurbanı olduğunu düşündüğüm için üzülüyorum.” dedi.

BİR ANNENİN TRAFİK CEZASI

3 çocuk annesi Renee Nicole Good’un, 7 Ocak Çarşamba sabahı 6 yaşındaki oğlunu okula bıraktıktan kısa bir süre sonra ICE birimleriyle karşılaştığı bildirildi. Aile üyeleri, Colorado doğumlu Good’un, trafik cezası dışında bilinen bir suç kaydının olmadığını aktardı. Good’un, eski eşinin 2023 yılında yaşamını yitirmesinin ardından mevcut eşi ve 6 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşadığı da belirtiliyor.

KAYBEDİLEN BİR CAN

Minnesota Star Tribune’a konuşan anne Donna Ganger, kızının öldürülmesini “çok aptalca” bulduğunu belirtti. Ganger, Good’un ICE ekiplerine karşı gelen protestocularla hiçbir bağı olmadığını dile getirerek, “Renee tanıdığım en kibar insanlardan biriydi. Son derece şefkatliydi. Hayatı boyunca insanlara bakmıştı.” açıklamasında bulundu. Baba Tim Ganger ise, kızının hayatının büyük bölümünü Colorado’da geçirdiğini ve gazi eşinin vefatından sonra Kansas’a taşındığını ifade etti. Good’un, sosyal medya hesabında kendini, “Colorado’lu bir şair, yazar, eş ve anne” olarak tanımlaması da yakın çevresine duygusal anlar yaşattı.