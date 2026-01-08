Motorin Fiyatında 1,35 Lira İndirim Bekleniyor

motorin-fiyatinda-1-35-lira-indirim-bekleniyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor ve bu durum, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından izlemeye devam ederken, bu kez piyasada araç sahiplerini sevindirecek olumlu bir durum ortaya çıktı. ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında petrol fiyatları gerileyerek, akaryakıt pompalarında indirim olarak kendini gösterdi.

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

Cumartesi gününden itibaren motorin litre fiyatında 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor. Üç büyük şehirde motorin fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor: İstanbul’da 53,23 lira, Ankara’da 54,23 lira ve İzmir’de ise 54,56 lira seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

PETROL ARZINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Gelecek yıllarda petrol arzında bir artış olabileceği öngörülüyor. Elektrikli araçlara olan talebin artışı ve sanayide yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması, petrole olan talebi azaltacak. Bu durum fiyatların gerileyebileceği anlamına geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru dikkate alınıyor. Bu süreçte, belirli fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

