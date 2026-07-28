Motorinde ÖTV Düzenlemesi Sonrası Net İndirim 1,34 TL Oldu

İran-ABD geriliminin yatışmasıyla petrol fiyatları çakıldı, akaryakıtta beklenen 2,95 TL’lik indirim haberi geldi ancak ÖTV ayarlaması nedeniyle indirimin büyük kısmı yutuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litrede 1 TL 34 kuruş indirim uygulanacak. İndirimle birlikte motorin litresi 78 lira seviyelerinden 77 lira bandına gerileyecek.
ÖTV AYARLAMASI İNDİRİMİ ERİTTİ
Geçtiğimiz Cuma günü büyük bir zam gelmişti. Gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Saat 16.00’da istasyonlara indirim bildirimi yapıldı. Beklenen 2,95 TL’lik indirim ÖTV nedeniyle eridi. Kesinleşen indirim miktarı litrede 1,34 TL oldu.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirim öncesinde büyük şehirlerdeki fiyatlar şöyleydi. İstanbul Avrupa’da benzin 67,05 TL, motorin 78,52 TL, LPG 31,19 TL. İstanbul Anadolu’da benzin 66,90 TL, motorin 78,37 TL, LPG 30,59 TL. Ankara’da benzin 68,01 TL, motorin 79,63 TL, LPG 31,29 TL. İzmir’de benzin 68,29 TL, motorin 79,90 TL, LPG 31,19 TL.