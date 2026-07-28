Motorine Yarından İtibaren 2,95 TL İndirim Bekleniyor

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Bir kişi benzin pompasıyla araca yakıt dolduruyor
ABD ve İran arasındaki gerginliğin sona ermesi, uluslararası petrol fiyatlarında düşüşe ve yurt içindeki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine yol açtı.
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Küresel petrol piyasalarında ABD ve İran arasındaki gerginlik ve karşılıklı saldırıların sona ermesiyle sert düşüşler yaşandı. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki bu gerileme yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi olarak yansıyor. Yarın itibarıyla motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Pompa fiyatlarına yansıması öngörülen indirimin ardından büyükşehirlerde ve bölgelerde yeni motorin litre fiyatları netleşti. İstanbul’da motorinin litresi 75,57 TL olacak. Ankara’da 76,68 TL, İzmir’de ise 76,95 TL seviyesine gerileyecek. Doğu illerinde ise 78,41 TL olarak tahmin ediliyor.

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