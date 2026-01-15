Mourinho İki Kupa Birden Kaybetti

Portekiz Kupası mücadelesinde Porto, Benfica ile karşı karşıya geldi. Porto, rakibini tek golle mağlup ederek tura yükseldi. İki teknik direktörün, geçmişte Türkiye’de de görev yapmış olmaları dikkat çekti. Bu maçta Francesco Farioli, Jose Mourinho’ya karşı bir üstünlük sağladı. Mourinho, maç sonrasında “Daha iyi olan takım kaybetti. Porto 45 dakika defans yaptı. DNA’sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti.” şeklinde açıklama yaparken, Farioli de “Biz daha iyiydik ve kazandık.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KUPAYA VEDA

Bu sonuçla birlikte Mourinho, çıktığı son iki karşılaşmada iki ayrı kupa için veda etmiş oldu. Benfica, birkaç gün önce Portekiz Lig Kupası’nda Braga’ya 3-1 mağlup olarak elenmişti. Bu mağlubiyet, Mourinho’nun derbi karnesini yeniden gündeme getirdi. Portekizli teknik direktör son 12 derbide galibiyet yüzü göremedi; bu maçlarda 8 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

MAÇ SONU MESAJI

Mourinho, maç öncesinde Porto’nun analiz edilmesinin kolay olduğunu belirtmişti. Ancak, maç sonunda Porto’dan esprili bir gönderme yapıldı. Portekiz kulübü, “Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor.” şeklinde bir paylaşım yaparak durumu tiye aldı.

Türk FUTBOLU ÖRNEK OLDU

Benfica, Portekiz Ligi’nde kendi sahasında, Braga’ya 3-1 yenilerek kupadan elenmişti. Mourinho’nun çalıştırdığı takım, bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında zarar gördü. Ligdeki konumu 3. sıraya inen Mourinho, lider Porto’nun 10 puan gerisinde bulunuyor ve maç sonrası yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme geldi. Tecrübeli antrenör, bu mağlubiyeti Türk futbolu üzerinden değerlendirerek, “Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz’deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor.” şeklinde ifadelerde bulundu.