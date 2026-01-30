Murat Arslan’ın Cansız Bedeni Göletler Bölgesinde Bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden Murat Arslan’dan iki gündür haber alınamaması, ailesinin durumu yetkililere bildirmesiyle gündeme geldi. Taşkısığı Mahallesi’ndeki eski kum ocaklarının yer aldığı gölet bölgesinde bir erkeğin hareketsiz durumda bulunmasına ilişkin gelen ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda yaşamını yitiren kişinin 40 yaşındaki Murat Arslan olduğu tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Murat Arslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için otopsi yapılmak üzere morga taşındı. Olay ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.