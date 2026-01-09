Murat Cemcir Sağlık Durumu İyileşiyor Ekranlara Dönüyor

murat-cemcir-saglik-durumu-iyilesiyor-ekranlara-donuyor

Evinde yaşadığı iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında bulundu. Sağlık durumu giderek iyileşen Cemcir, taburcu olduktan sonra evinde dinlenme sürecine girmişti. Cemcir, “3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra, 72 saat beklemek… Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi… Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastane personeline teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

SETE DÖNÜYOR

Cemcir’in sağlık durumunun iyileşmesine paralel olarak, yeni projeleri için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun, bir dizi projesi için çalışmalara giriştiği ve sıkça yürüyüşlere çıkarak kendini daha enerjik hissettiği bildirildi.

