ABD Ara Seçimleri Öncesi İsrail Lobisi Daha Güçlü

İsrail yanlısı lobinin süper PAC’inin 2022 ara seçimleri öncesi kuruluşundan bu yana en yüksek nakit miktarına ulaştığı bildiriliyor. Komite, 2025’in ikinci yarısında 62 milyon dolar toplayarak, ABD ara seçimleri öncesinde 95 milyon dolardan fazla nakit bulundurduğunu duyurdu.

İKİ BİREYSEL BAĞIŞÇI 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ YAPTI

Federal raporlara göre, organizasyon kendi bünyesinde 30 milyon dolar katkı sağlarken, iki bireysel bağışçı da 1 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Cumhuriyetçi Paul Singer 2,5 milyon dolar, Demokrat Haim Saban ise 1 milyon dolarlık katkılarıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Öte yandan, yapılan kampanyaların, New Jersey Demokrat Parti ön seçimlerinde uluslararası insan hakları alanında öncü bir isim olan Tom Malinowski’yi hedef aldığını bildirilirken, komitenin bu amaçla yüz binlerce dolar harcadığı belirtildi.

DEMOKRAT SEÇMENLER ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ

Haberde, AIPAC’ın Malinowski’yi, İsrail’e yönelik eleştiri tutumundan dolayı hedef seçtiği ifade edilmekte, ancak kampanyada İsrail’e dair bir vurgu olmadığına dikkat çekilmektedir. Malinowski’nin, ABD Başkanı’nın göçmen karşıtı politikalarını desteklediği ve “güvenilmez” olarak nitelendiği vurgulanarak, Demokrat seçmenler arasında olumsuz bir imaj oluşturulma çabası olduğu belirtildi. Demokratların, AIPAC’ın Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen ve seçimleri etkileme potansiyeli taşıyan bu reklamlara karşı tepkilerinin arttığı kaydedildi.

AİPAC’IN TAVRI ELEŞTİRİYOR

Ayrıca, İsrail yanlısı başka bir grup olan J-Street Başkanı Jeremy Ben-Ami’nin, “AIPAC’ın beş yıldır, genelde Cumhuriyetçi bağışçılar aracılığıyla topladığı büyük fonları, yeterince İsrail yanlısı görülmeyen Demokratları sindirmek, cezalandırmak ve yenilgiye uğratmak amacıyla kullandığı” ifadelerine de yer verildi.

ABD’DE SEÇİM BAĞIŞLARI

ABD Federal Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, bireyler bir adayın komitesine en fazla 3 bin 300 dolar bağış yapabiliyor. Eyalet, bölge ve yerel parti komitelerine her seçimde toplam 10 bin dolar, ulusal parti komitelerine ise 41 bin 300 dolar bağış imkanı bulunuyor. Öte yandan, “siyasi eylem komiteleri (PAC)” aracılığıyla kurumlar, sendikalar ve diğer organizasyonlar destekledikleri adaylara daha yüksek miktarlarda bağışta bulunabiliyor. Benzer şekilde, “süper PAC” olarak adlandırılan komiteler de önemli miktarlarda bağışa olanak tanıyor.