Çeyrek Altın Piyasasında Stok Sorunları Yaşanıyor

ceyrek-altin-piyasasinda-stok-sorunlari-yasaniyor

Şubat ayının başları itibarıyla serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 11 bin – 12 bin TL aralığında seyrediyor. Gün içerisinde yaşanan hızlı fiyat değişimleri, alıcıların bekle ve gör stratejisi uygulamasına ve kuyumcuların stok yönetimlerini daha dikkatli bir hale getirmelerine neden oluyor.

KUYUMCU AÇIKLAMALARI

Farklı lokasyonlardaki kuyumcularla gerçekleştirilen görüşmelerde, fiyat dalgalanmaları nedeniyle çeyrek altın temin etmenin zorlaştığı vurgulanıyor. Bazı kuyumcular, “Şu an elimizde çeyrek altın yok” açıklamasını yaparken, diğerleri ise fiyatların sık değişmesi sebebiyle satış ve tedarik süreçlerinde temkinli olduklarını ifade ettiler.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Ekonomi analistleri, altın gibi dalgalı piyasalarda piyasa beklentilerinin satış davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Bu sebeple, mevcut piyasa koşullarının hem arz durumları hem de fiyat beklentileriyle birlikte ele alınması gerektiği önemle dikkat çekiliyor.

ÇEYREK ALTININ ÖNEMİ

Türkiye’de özellikle düğün sezonunun vazgeçilmez yatırım aracı olan çeyrek altın, fiyatlardaki hareketlilik nedeniyle gündemden düşmüyor. Eğer dalgalanmanın devam etmesi söz konusu olursa, piyasadaki belirsizliklerin de sürmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Netanyahu, Trump ile İran Müzakere İçin Washington’da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve görüşmede İran ile ilgili müzakereler ele alınacak.
Gündem

Ankara’da Polis Memurunun Ölümü: Güvenlik Görüntüleri Açıklandı

Ankara'daki araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in öldüğü kavga anına dair güvenlik kameraları görüntüleri yayınlandı.
Gündem

Tether Yüz Milyonlarca Dolarlık Kripto Varlık Dondurdu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 544 milyon dolarlık kripto varlık ele geçirildi. Tether, Türkiye'deki yetkililerin isteğiyle ilgili dijital varlıkları dondurdu.
Gündem

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Şebeke Suyundaki Uygunsuzlukları Açıkladı

Muş'ta yapılan su analizleri, içme suyu standartlarını aşan sonuçlar verdi. Yetkililer, suyun kaynatılmadan kullanılmamasını ve zorunlu durumlarda en az 10 dakika kaynatılmasını önerdi.
Manşet

Juventus Kenan Yıldız İle 2030’a Kadar Anlaştı

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar yenileyerek geleceğe yönelik önemli bir adım attı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.