Çeyrek Altın Piyasasında Stok Sorunları Yaşanıyor

Şubat ayının başları itibarıyla serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 11 bin – 12 bin TL aralığında seyrediyor. Gün içerisinde yaşanan hızlı fiyat değişimleri, alıcıların bekle ve gör stratejisi uygulamasına ve kuyumcuların stok yönetimlerini daha dikkatli bir hale getirmelerine neden oluyor.

KUYUMCU AÇIKLAMALARI

Farklı lokasyonlardaki kuyumcularla gerçekleştirilen görüşmelerde, fiyat dalgalanmaları nedeniyle çeyrek altın temin etmenin zorlaştığı vurgulanıyor. Bazı kuyumcular, “Şu an elimizde çeyrek altın yok” açıklamasını yaparken, diğerleri ise fiyatların sık değişmesi sebebiyle satış ve tedarik süreçlerinde temkinli olduklarını ifade ettiler.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Ekonomi analistleri, altın gibi dalgalı piyasalarda piyasa beklentilerinin satış davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Bu sebeple, mevcut piyasa koşullarının hem arz durumları hem de fiyat beklentileriyle birlikte ele alınması gerektiği önemle dikkat çekiliyor.

ÇEYREK ALTININ ÖNEMİ

Türkiye’de özellikle düğün sezonunun vazgeçilmez yatırım aracı olan çeyrek altın, fiyatlardaki hareketlilik nedeniyle gündemden düşmüyor. Eğer dalgalanmanın devam etmesi söz konusu olursa, piyasadaki belirsizliklerin de sürmesi bekleniyor.