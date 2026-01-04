Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

murat-salar-dan-fenerbahce-ye-bankalar-birligi-mujdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya platformunda Bankalar Birliği anlaşması ve kulübün projeleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Salar, Fenerbahçe’nin bu ay içinde Bankalar Birliği’nden ayrılacağını duyurdu. “Büyük Fenerbahçe Camiasına” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.” şeklinde ifade etti.

FİNANSAL ÖZGÜRLÜK HEDEFİ

Salar, söz konusu paylaşımında, “Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Açıklamasını, “Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadeleriyle sonlandırdı. Murat Salar’ın paylaşımı:

