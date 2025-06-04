Musk’tan Trump’ın Tasarısına Tepki: Tiksindirici İğrençlik

ELON MUSK’TAN TRUMP’A TEPKİ

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın federal harcamaları kısmaya yönelik “ortak, büyük ve güzel” tasarısından büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade ediyor. Musk, yeni tasarının daha önce başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) sağladığı tüm kazanımları yok ettiğini savunuyor.

HARCADILAR TARTIŞMALI

Musk, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında “Bu harcama tasarısı tiksindirici bir iğrençlik. Buna oy verenler utansın. Yaptığınızın yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz” şeklinde yazıyor. Ayrıca, bu tasarı ile birlikte ABD bütçe açığının 2.5 trilyon dolara ulaşacağına ve Amerikan vatandaşlarının “sürdürülemez borç” ile karşılaşacağına dikkat çekiyor.

BÜYÜK TASARI KABUL EDİLDİ

Öte yandan, daha önce ABD Temsilciler Meclisi, Trump tarafından önerilen ve gayri resmi olarak ‘Büyük, Güzel Tasarı’ (Big, Beautiful Bill) olarak adlandırılan kapsamlı bir tasarıyı kabul etmişti. Bu tasarı, vergi indirimlerini uzatmayı ve federal harcamaları 1.5 trilyon dolar azaltmayı hedefliyor.