Müslüman Futbolculara İftar İzni Uygulaması Başlıyor

11 AYIN SULTANI RAMAZAN İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Ramazan ayının başlangıcına az bir zaman kalırken, İslam dünyasında bu döneme dair heyecan artmakta. İngiltere’de önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Bir kamu yayıncısının haberine göre, Ramazan ayı boyunca Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maçlar kısa süreliğine durdurulacak.

MÜSLÜMAN OYUNCULAR İÇİN MAÇLAR DURDURULACAK

Habere göre, orucunu açması gereken futbolcunun olup olmadığı maç öncesinde belirlenecek ve bu oyuncuların iftar zamanında oruçlarını açabilmesi için maça ara verilecek.

DURAKLAMA İÇİN ZAMAN ÜZERİNDE ANLAŞILACAK

Kale vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı gibi durumlarda en uygun zamanda durdurulacağı belirtilirken, “Takımlar ve maç görevlileri, duraklamanın gerekip gerekmediğini önceden görüşecek ve bu aralık için yaklaşık bir zaman üzerinde anlaşacak” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, bu süre takımların su molası veya taktiksel molası olarak kullanılmayacak.

ALT LİGLERDE UYGULANIYORDU

Bu uygulama daha önce İngiltere Futbol Ligi’nin alt kategorilerinde de yer almakta olup, ilk kez 2021 yılında uygulanmaya başlanmıştı.

SAKATLIK NUMARASI YAPMIŞLARDI

Bu yeni düzenlemeyle birlikte önceki yıllardaki sakatlık numaralarının önüne geçilmiş olacak. 2018 yılında Tunus Milli Takımı’nın, Ramazan ayıyla çakışan hazırlık maçlarında, kaleci Mouez Hassen’in sakatlanması dikkat çekmişti. O dönemde oruçlu olan oyuncuların, iftar vakti geldiğinde kalecinin yere atılmasını önceden planladıkları ve böylece oruçlarını açtıkları anlaşılmıştı.

