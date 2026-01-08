Mustafa Destici ile Gülben Ergen Arasında Tartışma Yaşandı

Mustafa Destici ile Gülben Ergen arasında gergin anlar yaşandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman’daki bir anaokulu açılışında Gülben Ergen’in gösterdiği davranışlara tepki gösterdi ve sonrasında karşılıklı polemikler yaşandı. Halay çekerken, başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen’e Destici, “Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada.” şeklinde tepki gösterdi. Destici, Gülben Ergen için “Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca.” ifadesini kullanarak, “Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.” dedi.

GÜLBEN ERGEN’DEN TEPKİ

Destici’nin bu sözlerine yanıt veren Gülben Ergen, “Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum.” ifadeleriyle karşılık verdi. Her iki tarafın da tartışmayı sürdürmesi dikkat çekti.

DESTİCİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE

Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’na katılan Mustafa Destici, Gülben Ergen ile ilgili açıklamalarına devam etti. Gazeteci Sinan Burhan’ın, “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?” sorusu üzerine, Destici, “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır.” yanıtını vererek konuya noktayı koydu.