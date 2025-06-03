Naci Görür, Muğla için uyarıda bulundu

DEPREM BİLGİLERİ

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025 tarihinde yapılan bir deprem 5,8 büyüklüğünde hissedildi. Sarsıntı, Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya ve Yunanistan’ın Rodos adası gibi geniş bir alanda duyulabiliyor. Özellikle Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz’de yoğun bir şekilde yaşanan sarsıntı sırasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 69 kişinin yaralandığını ve Fethiye’de 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün panik atak nedeniyle hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralılardan 10’u ambulansla, 45’i ayakta tedavi edilirken, 14 kişi yerinde müdahale aldı, 1 kişi hastaneye yatırıldı ve 46’sı acil serviste tedavi gördü; 8 kişi ise taburcu oldu.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Depremin ardından, yer ve deprem bilimcileri bölgenin tektonik yapısına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin nedenini sorgulamak yerine Muğla’nın deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Görür, “Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kamuoyunda sıkça dile getirilen “kentsel dönüşüm” kavramının mevcut haliyle deprem dirençliliği sağlamadığını vurgulayarak, “Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm, deprem dirençlilik değildir.” uyarısında bulundu. Bu açıklama; son yıllarda artan deprem riski nedeniyle şehirlerin yalnızca bina yenilemekle kalmayıp bilimsel verilere dayalı, bütüncül bir planlama ve denetimle afetlere hazırlanmaları gerektiği yönündeki çağrılara yeni bir örnek olarak değerlendiriliyor.

BÖLGENİN DEPREM KAPASİTESİ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı açıklamalarda, bu depremin hasar verebilecek büyüklükte olduğunu belirtti. “Bozburun Yarımadası açıklarında, 67-80 km derinlikte. Bu, yer kabuğumuzdaki bir deprem değil, daha derinde ikinci bir katmanda. Rodos kuşağı, Türkiye’ye yakın en tehlikeli bölge. 6’ya varan çok deprem var, ama bu bölgenin kapasitesi 5,8 ile bitmez. Daha büyük depremler üretebilir,” dedi. Ersoy, bölgenin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu’na bağlı olduğunu ve yüksek risk taşıdığını vurguladı.