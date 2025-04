Namaz Surelerinin Okunuş Sırası Nasıldır?

NAMAZ SURELERİNİN OKUNUŞ SIRASI

“Namaz surelerinin okunuş sırası nedir?” sorusu, hem küçük yaşlarda namaza başlayanlar hem de tekrar düzenli ibadet etmeye yönelen yetişkinler tarafından sıkça araştırılıyor. Kur’an’dan seçilen kısa sureler, namazın ikinci önemli bölümü olan kıraat kısmında okunuyor ve bu ibadetin anlamlı bir parçası. Bu surelerin ezberlenmesi, hem ibadetin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi hem de namazda huşu sağlanması açısından oldukça faydalı. İşte namazda okunacak sure ve duaların sıralı listesi.

OKUNACAK SURELERİN SIRASI

Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Namazda okunan surelerin sıralaması ise aşağıdaki gibidir:

1. Fil Suresi

2. Kureyş Suresi

3. Maun Suresi

4. Kevser Suresi

5. Kafirun Suresi

6. Nasr Suresi

7. Tebbet Suresi

8. İhlas Suresi

9. Felak Suresi

10. Nas Suresi

OKUMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Okuma sırasına uymamak mekruh olarak görülüyor. İşte dikkat edilmesi gereken durumlar:

1. İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacak. Böylelikle, hiç sure atlamadan sırasıyla okunması gerekiyor.

2. Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacak.

3. Okunan ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmamalı.

4. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı; aşağıdan yukarıya doğru yapılmamalı.