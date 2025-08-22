okul-servislerinde-zam-bekleniyor

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar devam ediyor. Kitap, defter, kalem, okul forması ve eğitimle ilgili birçok gider kaleminde fiyatlar belirleniyor. 8 Eylül’de başlayacak 2025-26 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul servis ücretlerinde de artış olabileceği ifade ediliyor. İstanbul’daki devlet okullarında, şu anki en kısa mesafe servisi ücreti 2605 lira olarak belirlenmişken, servis işletmecileri yüzde 50 zam talep ediyor.

YENİ SERVİS ÜCRETLERİ BELİRLENİYOR

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, talep ettikleri yüzde 50 zam kabul edilirse, ücretin 3 bin 800 ile 3 bin 900 lira arasında olacağını aktardı. Sınar, “Bunu günlük hesapladığımızda 140 lira, 150 lira civarında olur. Kullanmak zorunda olduğumuz kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta da yüzde 20 zam gelmiş durumda. Güvenli bir hizmet sunabilmek adına bu artışı gerekli görüyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Eğer zam talebi kabul edilirse, en uzaktaki okul servisi ücreti de 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servisler için ayrıca yüzde 35 oranında bir rehber personel ücreti eklenecek.

ÖZEL OKULLARDA FİYATLAR FARKLI

Açıklanan tarifeye özel okulların uyması zorunlu olsa bile genellikle daha yüksek fiyatlar talep ediliyor. Günhan Sınar, “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ek bedel alıyorlar. Çoğunlukla bu durum, o tur şirketlerinin yüksek kazançlar elde etmesine yol açıyor.” dedi. Danıştay kararı doğrultusunda servis ücretleri, tüm şehirlerde belediyeler tarafından belirleniyor. Ankara’da da geçen hafta okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Türkiye’deki okul servislerinin neredeyse yarısının bulunduğu İstanbul’da ise yeni tarifenin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.