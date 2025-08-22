İHA Saldırısında 12 Polis Öldü

POLİS HELİKOPTERİNE İHA SALDIRISI

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesindeki Amalfi kırsalında operasyon yürüten bir polis helikopteri, bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı. Bu saldırıda helikopterin düşmesi sonucu, içerisindeki polislerden 12’si yaşamını yitirdi, 5’i ise yaralandı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, olayla ilgili olarak “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUMLULUĞA İLİŞKİN BİLGİLER

Yetkililer, saldırının sorumlusunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı 36. cephe olduğunu duyurdu. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bilgisi verildi.