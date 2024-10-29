Narin Güran Arama Çalışmalarındaki İddialar Asılsızdır

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İDDİALARI REDDETTİ

Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve daha sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın arama çalışmalarında jandarma ekiplerinin üfürükçüye gittiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet haberlerinde “Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş” şeklinde asılsız bilgiler yer aldığı belirtilerek, bu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

KAMUOYUNU DOĞRU BİLİNDİRME GEREKEN BİR DURUM

Yapılan açıklamada, “Çeşitli internet haber sitelerinde “Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş” şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur” denildi. Açıklamada, Narin Güran’ın kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50’de kayıp ihbarı alındığı, arama çalışmalarının uzman ekipler ve teknik araçlarla yapıldığı, tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HERHANGİ BİR GÖRÜŞME OLMADI

Ayrıca, açıklamada, “İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin “üfürükçü” tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir” ifadesine yer verildi. Valilik, yapılan asılsız haberler hakkında hukuki süreç başlatılacağını da belirtti. Bu durum, kamuoyunun yanıltılmasına neden olduğu için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.