Nazan Öncel’in Kalbi Şaka Yaptı

Nazan Öncel Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık problemi sebebiyle ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldı. Öncel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda anjiyo sürecine başlandığını açıkladı.

Hayranlarına Duygusal Bir Mesaj Yolladı

69 yaşındaki sanatçı, hayranlarıyla iletişim kurarak konserinin ertelendiğini duyurdu. Paylaşımında bu şekilde ifade etti: “Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi’ şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a ‘Bekle beni sana söz geleceğim’ dedim. Sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bi’ özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen.”

Konser Tarihi Değişti

Sanatçının sağlık durumu nedeniyle planlanan konseri ertelendi. Öncel, hayranlarından bu durum için anlayış beklediğini aktararak, konser biletlerinin geçerli olacağını duyurdu.