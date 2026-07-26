Nesrin Cavadzade Daha 17’de Fırtına Estiriyor

Dikkat çeken dizi Daha 17’de Nesrin Cavadzade’nin canlandırdığı Şebnem Akkaya karakteri kısa sürede izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Karakterin tavırları, konuşma tarzı ve kıyafet seçimleri gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.

TARZI VE REPLİKLERİ GÜNDEM OLDU

Özellikle dizide söylediği replikler kısa sürede sosyal medyada kullanılmaya başlandı. Karakter için yapılan paylaşımlarda diva yorumları öne çıkıyor.

HER BÖLÜMÜ GÜNDEME OTURAN KARAKTER

İzleyiciler Şebnem karakterini hem eleştiriyor hem de hayranlıkla takip ediyor. Cavadzade güçlü performansıyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Dizi yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de ekranlarda.