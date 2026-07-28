Netanyahu-Trump Görüşmesi Bu Kez Sürprizli Gelebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da yaptığı görüşmelerde uzun yıllardır belirli bir senaryo eşliğinde ilerliyordu. Kırmızı halı, sıcak tokalaşmalar ve İsrail-ABD ittifakının yakınlığına dair ortak mesajlar bu buluşmaların değişmez parçasıydı. Ancak iki liderin beş ay önceki son görüşmesinden bu yana ilişkide belirgin bir değişim yaşandı. İran savaşının başlangıcındaki yakın iş birliği ve övgü dolu açıklamalar, Trump’ın en sesli uluslararası destekçisine yönelik ağır ifadelerle dolu patlamalarına dönüştü. Netanyahu’nun bu, Trump’ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana ABD’ye yaptığı yedinci ziyaret oldu. Ancak bu kez Başbakan, yeniden seçim mücadelesi veren ve görünür şekilde gerilen ilişkiyi dengelemeye çalışan bir lider olarak Washington’a geliyor. Netanyahu, İran savaşındaki ilerlemeyi görüşmek ve Trump’ı diplomatik tavizlere karşı uyarmak için haftalardır Beyaz Saray’dan davet almaya çalışıyordu. Trump’ın görüşmeye direndiği ve bazı Beyaz Saray yetkililerinin, İsrail’in medya sızıntıları yoluyla bir toplantıyı zorlama girişimlerinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Senatör Lindsey Graham’ın cenaze töreni, bu hafta için bir buluşma fırsatı sundu.

İRAN SAVAŞINDAKİ HEDEF UYUŞMAZLIĞI

İki lider en son Şubat ayında bir araya geldiğinde İran’a karşı ortak bir askeri kampanyanın temellerini atmıştı. Savaşın ilk saldırıları, Netanyahu ve Trump’ın hevesle tanıttığı ve övdüğü eşi benzeri görülmemiş bir askeri koordinasyonun vitrini haline geldi. Ancak savaş uzadıkça ve İran rejimini devirme gibi aşırı iyimser hedefe ulaşılamayınca aralarındaki fark netleşti: Netanyahu baskıyı sürdürmek isterken Trump çıkış yolu arıyordu. Savaş öncesinde Trump, Başbakan ve diğerleri tarafından çatışmanın sınırlı kalacağına ve birkaç hafta süreceğine ikna edilmişti. Aylar sonra, mevcut durumdaki huzursuzluk ve ölümcül çıkmaz, özel toplantılarda ağır ifadelerle dolu öfke patlamalarına ve Tahran yönetiminin beklediği gibi pes etmemesine duyulan kızgınlığa yol açtı. Netanyahu, Trump’a İran’ın nükleer ve askeri yeniden yapılanmasına dair yeni istihbarat sunmayı planlıyor. İsrailli bir kaynak, Başbakan’ın kasım ayındaki ABD seçimlerinden önce tam çaplı bir savaşın yeniden başlamasına Trump’ın pek ilgi göstermediğini değerlendirdiğini aktardı.

LÜBNAN VE DİĞER BÖLGESEL ANLAŞMAZLIKLAR

İsrail lideri, nisan ayındaki ani ateşkes karşısında Trump’ı kamuoyu önünde eleştirmekten kaçındı. Ancak siyasi müttefikleri İran’la yapılan anlaşmayı sert bir dille eleştirdi ve Netanyahu yanlısı medya organları anlaşmanın mimarlarına, Başkan Yardımcısı JD Vance, Jared Kushner ve Steve Witkoff’a açıkça saldırdı. Vance ise buna karşılık Netanyahu’nun kabinesindeki bazı isimleri İran müzakerelerini sabote etmeye ve Amerikan kamuoyunu anlaşmaya karşı yönlendirmeye çalışmakla suçladı. Hedef uyuşmazlığı İran’ın ötesine geçti. Trump, Netanyahu’yu Hizbullah’a karşı savaşı durdurması için sıkıştırırken Lübnan bir başka sürtüşme noktası haline geldi. Bir telefon görüşmesinde Trump’ın Netanyahu’ya “Herkes senden nefret ediyor, herkes İsrail’den nefret ediyor” dediği aktarıldı. İsrail bir ay önce Lübnan’la üçlü bir anlaşmaya vardı ancak Hizbullah’ın silahsızlanması sağlanmadan Güney Lübnan’dan tamamen çekilmeyi reddediyor. Netanyahu, Trump yönetiminin İsrail güçlerini Lübnan, Gazze ve Suriye’deki mevzilerinden çekmesini istediğini ancak kendisinin bu fikre karşı çıktığını belirtti.

F-35 SATIŞI VE NÜKLEER ANLAŞMA ENDİŞELERİ

Uzun süredir devam eden bölgesel çatışmaların yanı sıra son haftalarda iki yeni konu daha ortaya çıktı: Trump’ın Türkiye’ye gelişmiş F-35 savaş uçakları satma planı ve ABD-Suudi Arabistan sivil nükleer anlaşması. İsrailli yetkililer, ilkinin ülkenin askeri üstünlüğünü aşındırabileceğinden, ikincisinin ise bölgesel bir nükleer yarışı tetikleyebileceğinden endişe ediyor. Trump, Suudi anlaşmasını İsrail’le normalleşme ve Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesine bağladı ancak Riyad bu bağlantıyı teyit etmiş değil. Olası savaş uçağı satışı ve Netanyahu’nun buna karşı çıkışı sorulduğunda Trump, satışlara kendisinden başka kimsenin karar vermediğini söyledi ve Türkiye’yi “muazzam bir müttefik” olarak nitelendirdi. Netanyahu, yola çıkmadan önce İran başta olmak üzere tüm gündem maddelerini görüşeceğini, güvenliği koruma ve barış çemberini genişletme hedefini vurguladı. İsrailli kaynak, Netanyahu’nun Türkiye’ye silah satışı ya da Suudi Arabistan’la nükleer iş birliğinin İsrail’in askeri üstünlüğünü zedelemesine izin verilmeyeceğine dair güvence almak istediğini belirtti.

NETANYAHU’NUN SEÇİM KAYGISI VE BEYAZ SARAY ZİYARETİ

Netanyahu, savaşın ardından güvenlik anlaşması ve Suudi Arabistan’la normalleşme gibi konulara geçmek, seçimlerde kullanabileceği adımları Trump’la koordine etmek istiyor. Doğrudan Trump’la görüşmenin, yönetim içindeki anlaşmazlıkları aşabileceğine inanıyor. Netanyahu yaşanan sürtüşmeleri “taktiksel” anlaşmazlıklar olarak nitelendirse de bir İsrailli yetkili, Trump’la görüşmenin ayarlanmasının zaman aldığını ve başlangıçta engellendiğini, toplantının ancak Netanyahu’nun Graham’ın cenazesine katılacağını açıklamasıyla kesinleştiğini aktardı. Ekim ayındaki seçimlerde çoğunluğu elde etmekten uzak olduğunu gösteren anketlerin ortasında Netanyahu için bu ziyaret kritik önem taşıyor. Trump uzun süredir en değerli seçim kampanyası varlıklarından biri. Netanyahu, Washington’daki nüfuzunu sergilemek ve Trump’ı seçim öncesi İsrail’e davet etmek istiyor. Dikkat çekici şekilde, toplantının şu an için bir fotoğraf çekimi içermemesi planlanıyor. Ancak şubat ayındaki görüşmeleri de savaş öncesi hassas askeri planlama nedeniyle kameralara kapalıydı. Bu kez de aynı gizlilik, İran’a karşı yeni bir kampanyayı ya da bir sonraki ateşkes etrafındaki gerilimleri gizleyebilir.