Nevşehir’de Daireleri Dolandırıcı Gibi Satan Sanıklara Rekor Ceza

nevsehir-de-daireleri-dolandirici-gibi-satan-saniklara-rekor-ceza

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilmiş olan duruşmada, tutuklu sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y., tutuksuz sanık Y.İ, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar, yaptığı savunmalarda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddedip, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, hem müştekilerin hem de sanıkların savunmalarını dinleme fırsatı buldu. Müştekiler, mağduriyetlerinin hala giderilmediğini vurgulayarak, şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

49 FARKLI KİŞİYE DOLANDIRICILIK YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y. hakkında, 49 müştekiye karşı “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçundan toplam 305 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Diğer yandan, Y.İ. hakkında beraat kararı verildi.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından yaptığı açıklamada müşteki avukatı Abdulkadir Ünal, mahkeme heyetinin sanıklara toplumsal vicdanı rahatlatacak bir ceza verdiğini belirtti. “Dosyaya yansıyan yargılama kapsamında Y.İ. beraat ederken, diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip mağdurları iştirak halinde dolandırdıkları kanaatine varılmıştır.” diyen Ünal, mağdurların zararlarının giderilmesi konusunda sürecin takipçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Nevşehir’de, satışlarını gerçekleştirdikleri konutları hak sahiplerine teslim etmeyerek ve bazı daireleri birden fazla şahsa satarak 49 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdığı iddia edilen firma sahibi A.K.İ., annesi Y.İ. ve iş ortağı M.F.Y. hakkında, müştekilerin şikayetleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. 28 Haziran 2024 tarihinde gözaltına alınan üç şüpheliden A.K.İ. ve M.F.Y. tutuklanırken, Y.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Nevşehir’de farklı yerlerde konut inşaatına başladıkları ve satın aldıkları daireleri hak sahiplerine teslim etmedikleri, ayrıca kiralık bir otomobille gittikleri Fethiye’den deniz yoluyla yurtdışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

