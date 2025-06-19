Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kötüleşti

SON GELİŞMELER

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın sağlık durumu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Nihal Candan’ın durumu, annesiyle yapılan görüşmeler sonrası netlik kazandı. Modacı Pınar Kerimoğlu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” dedi.

NIHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995’te Mersin’de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam eden Candan, TV8’de yayımlanan “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla tanındı. Ayrıca bu yarışmaya katılan Bahar Candan adında 1997 doğumlu bir kız kardeşi bulunmaktadır. Candan, 16 Ekim 2014’te “Bu Tarz Benim” yarışmasına konuk katılarak, jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılma hakkı kazanmıştı. İkinci sezon “Bu Tarz Benim” yarışmasında yer aldı ve burada konuk jüri olarak Soner Sarıkabadayı vardı. Ana jüri üyeleri ise Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu oldu. Nihal Candan, 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan “Survivor 2016” yarışmasında gönüllüler takımında yarıştı.

HASTALIK VE TEDAVİ SÜRECİ

Son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan, 23 kiloya kadar düştü. Kalp durması nedeniyle acil müdahaleye ihtiyaç duyan Candan’ın tedavi süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sağlık durumu hakkında yeni bilgiler gelmesi bekleniyor.