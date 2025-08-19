Nilüfer Barajı Kurudu: Bursa’nın 35 Günü Kaldı

BURSA’NIN SU KAYNAKLARI ELE ALINDI

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Diğer baraj olan Doğancı Barajı’nda doluluk yüzdesi sadece yüzde 19 seviyelerinde. Bu durumda şehirde 35 günlük su kalmış durumda.

YENİ SU KAYNAĞI ÇINARCIK BARAJI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül tarihinden itibaren yeni inşa edilen Çınarcık Barajı’ndan Doburca’daki tesise her gün 110 bin metreküp su aktaracaklarını belirtti. Bunun yanı sıra bu işlemi Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti. Bozbey, Bursalılara tasarruf çağrısı yaparak, “Kesinti olmaması için çalışıyoruz. Ancak suyu da tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

KRİZ PLANI VE PROJELER

Yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını gündemde tutuklarını vurgulayan Bozbey, Çınarcık Barajı’nın daha erken devreye alınacağını anlattı. “2025 yılı yaz sezonunun iyi gitmeyeceğini, sıcaklığın yükseleceğini tahmin etmiştik. Bypass hattı çalışmalarına başladık.” diyerek, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda projeler hazırladıklarını belirtti. “Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.