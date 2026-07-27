Norm Fazlası Öğretmen Sorunu Yeniden Gündemde

2012-2013 eğitim yılında başlayan 4+4+4 sistemi norm fazlası sınıf öğretmeni sorununu yeniden tartışmaya açtı. O dönem binlerce öğretmen sertifika ve alan değişikliğiyle özel eğitime yönlendirildi. Eğitim çevreleri benzer bir tablonun tekrarlanmasından endişe duyuyor.

KISA SÜRELİ PROGRAMLAR UZMANLIK KAZANDIRAMAZ

Özel eğitim branşı yüksek uzmanlık ve hassasiyet gerektiriyor. Uzmanlar bu alanda deneme-yanılmaya izin verilemeyeceğini belirtiyor. “Özel gereksinimli çocuklarımız deneme-yanılma yapılacak bir kitle değildir. Burada yapılan en küçük hata bile çocukların yaşamını doğrudan etkiler. Milli Eğitim Akademisi’nde verilecek eğitimlerin niteliği ne kadar yüksek olursa olsun birkaç aylık kısa süreli programlarla özel eğitim uzmanlığı kazandırılamaz. Bu alana alan dışından görevlendirme yapılması düşüncesi tamamen gündemden çıkarılmalıdır.” Eğitimciler geçmiş tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Özel eğitimde lisans düzeyinde yetişmiş kadroların istihdam edilmesi hayati önem taşıyor.