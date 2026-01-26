Numan Kurtulmuş’tan Komisyon Çalışmalarında Son Aşama Açıklaması

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki yetkilinin buluşmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki çalışmaların son aşamasına geldiğini ifade etti.

MÜZAKERE SÜRECİ HIZLANIYOR

Kurtulmuş, komisyonun mevcut durumunu şöyle aktardı: “5 Ağustos’tan bu yana 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı. Ayrıca raporlama safhasına geçtik. Orada da baya bir mesafe aldık. Önce her parti kendi raporunu kamuoyuyla paylaştı, arkasından da bu raporlarda uzlaşan ya da uzlaşmaya yakın olanlar üzerinde son derece titiz, fevkalade ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz.” Komisyonun son durumunu ve ilerleyen süreçteki hedeflerini de vurgulayan Kurtulmuş, “Son noktaya gelinmiştir. Önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanacak bu rapor komisyon üyelerine takdim edilerek onların görüşleri de alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla kabul edilerek ya da nitelikli çoğunlukla kabul edilerek TBMM Komisyonu’nun ortak bir raporu olarak o raporun son bölümünde yer alacak olan somut teklifler de TBMM’ye sunulacak” diye konuştu.

TÜM PARTİLER GÖREVE YANIYOR

Kurtulmuş, Meclis’in kendi takvimi çerçevesinde gerekli yasal hazırlıkları yaparak konuyu Genel Kurul’a sunacağını belirtti. Komisyon çalışmalarının sonunda gelindiğini kaydeden Kurtulmuş, “Bir an evvel bitirmek için arkadaşlarımız samimiyetle gayret ediyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.