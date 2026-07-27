Nursel Ergin’den Duygulandıran Paylaşım

Kanser tedavisinin ardından duygusal bir paylaşım yapan Nursel Ergin, 8 aylık süreçte yaşadıklarını anlattıktan sonra bu kez kendisiyle yüzleştiği bir mesaj yayımladı. Ünlü sunucunun içten ifadeleri takipçilerinde büyük bir etki yarattı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi ve destek gördü.

KANSER SÜRECİNDE YENİDEN DOĞUŞ

Nursel Ergin, Gökhan Çınar’ın sunduğu programda 8 aylık kanser mücadelesini anlatmıştı. Hastalık sürecinde geçmişiyle yüzleştiğini söylemişti. Bu süreçte adeta yeniden doğduğunu ifade etmişti. “Benim bir sürü Nursel’im var” diyerek söze başlamıştı. İlk kırılmasının bir yarışmadaki çocukluk fotoğrafıyla başladığını belirtmişti. O fotoğraftaki kendine annelik yaptığını dile getirmişti. “Bu kanserde ben bütün taşların altını kaldırdım” demişti. Büzüşmüş ve ağlayan bir Nursel bulduğunu anlatmıştı. Beklerken kendini bulduğunu da sözlerine eklemişti. Acımadığını düşünürken çok acıdığını fark ettiğini söylemişti. Yok saydığı ve dilendiği için hastalandığını ifade etmişti. Geçmişteki haliyle barıştığını vurgulamıştı.

KENDİSİYLE YÜZLEŞEN SUNUCUDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Geçtiğimiz gün kişisel hesabından yeni bir paylaşım yapan Nursel Ergin, son halini sergiledi. Duygusal sözlerle durumunu açıkladı. “Çok merak ediyordum bu aralar kendimi” diyerek söze başladı. Başına bir şey gelip gelmediğini sorguladı. Dayanamayıp kendi kapısını çaldığını anlattı. Kapıyı açanın yine kendisi olduğunu söyledi. Bir süre kendine baktığını belirtti. Sabrına ve gülen suratına hayran kaldığını ifade etti. Hemen sarıldığını ve özür dilediğini ekledi. “Bundan sonra önce sana bakacağım” dedi. Sarılıp ağlaştıklarını ve yola devam ettiklerini anlattı. Takipçilerine de “Yok mu sizin çalacak kapınız?” diye sordu.