Nusaybin’deki Cinayet Şüphelisi Cezaevinde İntihar Etti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 Ocak’ta gerçekleşen silahlı cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İNTİHAR ETTİ

Evlerinde silahla vurulmuş şekilde bulunan Sümeyye Khaled Abira (41) ve ablası Süheyla Özdaş’ın cinayet şüphelisi olan Muhiddin Bağlan (59), tutuklu olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşamına son verdi. Olayın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri hızla adrese intikal etti. Ekipler, Suriye mensubu olan hem Sümeyye Khaled Abira hem de kardeşi Süheyla Özdaş’ın evde hareketsiz yattığını ve silahla vurulduklarını belirledi. Sağlık ekipleri, her iki kardeşin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın akabinde, İl Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan araştırmalar sonucunda cinayet şüphelisinin, Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahıyla birlikte yaşadığı Muhiddin Bağlan olduğu tespit edildi. TIR şoförü olan Bağlan, düzenlenen bir operasyonla yakalanıp gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

BAĞLAN’IN İNTİHARI

Bağlan, kaldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu’nda dün gece intihar etti. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine Bağlan, bulunduğu yerden indirildi ancak yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Nusaybin ilçesi Hacılar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.