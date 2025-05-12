O SES TÜRKİYE FİNALİ HEYECANI

11 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirilen büyük finale “O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?” sorusu sosyal medyada en çok merak edilen konular arasındaydı. Yarışmayı izleyenler, sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu? 2025 O Ses Türkiye kim kazandı?

ŞAMPİYON MERT ÖZER

O Ses Türkiye finali, 11 Mayıs Pazar akşamı sona erdi. Finalde, her jüri üyesinin takımından dört yarışmacı sahne aldı. Toplamda 16 finalist, izleyicilerin oylarıyla şampiyonluk için mücadele etti. Final gecesinde, jüri üyeleri Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin, yarışmacılarını destekledi. Gökhan Özoğuz’un takımından Mert Özer, performansıyla dikkat çekti. Görme engelli olan bu yarışmacı, sahnedeki enerjisi ve sesiyle büyük beğeni topladı.

YARIŞMA DENEYİMLERİ

Mert Özer, finaldeki konuşmasında, “Beni alkışlarıyla hiç yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Gökhan abiye, Hadise, Melike ablaya teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri aslında kör alfabesinde öğrendiğim dernek de burada. Onlara çok teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, “O Ses’ten benim kazandığım en önemli şey bu kadar değerli müzisyenleri bir arada görmek oldu.” ifadelerini kullandı. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu Mert Özer, kazandığı ödülle müzik kariyerine önemli bir adım attı. Yarışmanın finali, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.