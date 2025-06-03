Öğrencilere İki Haftalık Tatil Müjdesi

ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN BAYRAM TAKVİMİNE İLGİSİ

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025 yaz tatilini etkileyecek bayram takvimini merakla takip ediyor. Kurban Bayramı’nın tarihi, okulların kapanış günleriyle kesişebilir. Eğer 5 Haziran Perşembe günü arefe resmi tatil ilan edilirse, tatil süresi 12 güne kadar uzayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvim duyurusu ve Cumhurbaşkanı onayı sonrasında tüm bilgiler netlik kazanacak. Bu durum, hem eğitim camiasında hem de tatil planı yapan aileler arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

KURBAN BAYRAMI VE OKUL KAPANIŞ TARİHLERİ

Kurbanair Bayramı 2025’te 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve dini vecibeler ile ziyaretler 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar devam edecek. Eğer 5 Haziran Perşembe günü arefe resmi tatil kabul edilirse, öğrencilerin okul zillerinin çaldığı gün 4 Haziran Çarşamba olmayacak. Bunun yerine, tatil 5 Haziran’dan itibaren başlayacak ve 16 Haziran’a kadar sürecek. Okulların kapanış tarihi, bayramla örtüşeceği için erken yaz tatili gündeme gelecek. Bazı veliler, tatil planlarını bu olasılığa göre güncellemeye başladı.