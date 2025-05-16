Öğrencilerin Tatili 12 Gün Erken Başlayabilir

2025 YILI YAZ TATİLİ TAKVİMİ DEĞİŞİYOR

2025 yaz tatili programı, Kurban Bayramı’nın takvimle uyum sağlaması sebebiyle önemli bir şekil değişikliği yaşıyor. Bayramın, eğitim öğretim yılı bitiş tarihiyle çakışması, öğrencilere 12 güne kadar erken tatil yapma imkanı sunabiliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025 yaz tatilinin ne zaman başlayacağını büyük bir merakla beklerken, Kurban Bayramı’nın bu yılki konumu değişikliğe neden olabiliyor.

TATİL SÜRESİ UZAYABİLİYOR

Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma günü başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona ermesi ve 5 Haziran Perşembe günü Arefe gününün resmi tatil olması durumunda tatil süresinin 9 güne kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu tarihler, eğitim yılı sonuyla örtüştüğünde, öğrencilerin yaz tatiline 12 gün erken başlayabileceği gündeme geliyor.