Öğretmen Salih Sül Kalp Krizine Yenik Düştü

Salih Sül, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ve Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi’nde tarih öğretmeni olarak çalışan bir eğitimciydi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SALİH SÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yenimahalle’deki evinden alınan Sül’ün naaşı, öğle namazını müteakip Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazesi, Beyobası Mahallesi Sarıöküz Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevilen öğretmenin ani vefatı, eğitim camiasında ve ilçe genelinde derin üzüntüye yol açtı.