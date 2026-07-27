Öğretmenlere Dijital Güvenlikte 10 Kural

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile gönderdiği resmi yazıyla okullarda dijital güvenlik ve kişisel verilerin korunması için 10 kritik kural belirledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetimleri bu kuralları personele tebliğ edecek. Kurallar 1 Eylül’de başlayacak mesleki çalışma döneminde uygulanacak.

ÖĞRETMENLERE ZORUNLU EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Öğretmen Bilişim Ağı üzerindeki iki eğitim kursa katılım zorunlu hale getirildi. Kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri tamamlanacak. Bu kurslar tüm öğretmen ve idareciler için mecburi tutuldu.

BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

MEBBİS, e-Okul ve diğer sistemlere ait şifreler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Otomatik veri çekme araçları, botlar ve eklentiler kesinlikle kullanılmayacak. Sistemdeki her veri erişimi anlık olarak kaydediliyor. Yetkisiz sorgulamalarda idari ve hukuki süreç başlatılacak.

ÖĞRENCİ VERİLERİNİN PAYLAŞIMI YASAKLANDI

Okul web siteleri ve sosyal medya hesaplarında sınıf listeleri yayımlanamayacak. Sınav sonuçları, kimlik numaraları ve fotoğraflar kamuya açık paylaşılmayacak. Pano veya dijital mecralardaki duyurularda ad soyad bilgileri maskelenecek. Okul sitelerindeki eski liste ve görseller gözden geçirilip silinecek.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE VELİ ONAYI ŞARTI

Etkinliklerde çekilecek fotoğraf ve videolar için açık rıza onayı alınacak. Çekim amacı, saklama süresi ve paylaşım yeri belirtilecek. Yanlış kişiye evrak gönderimi veya yetkisiz erişim tespit edilirse durum okul idaresine bildirilecek.

OKUL MÜDÜRLERİNE YENİ SORUMLULUKLAR

Tüm sürecin takibi ve denetiminden okul müdürleri sorumlu olacak. İhlallerin giderilmesinde birinci derecede müdürler görevli sayılacak. Kurallara uyulmaması halinde idari işlemler başlatılabilecek.