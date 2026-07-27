Okul Kayıt Yaş Kriterleri Belli Oldu

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul ve anaokulu kayıt yaş kriterleri netleşti. Çocukların doğum tarihlerine göre belirlenen yeni çizelge velilerin tüm merak ettiği soruları yanıtladı. Eylül ayında başlayacak yeni ders yılı öncesinde okul kayıt yaşları artık belli oldu.

78 AY VE ÜZERİ DOĞANLAR İÇİN KESİN KAYIT ZORUNLULUĞU

Mart 2020 ve öncesinde doğan çocuklar birinci sınıfa başlamak zorunda. Bu gruptaki öğrencilerin kayıtlarını ertelemek veya muaf tutmak mümkün değil. Mevzuat gereği bu yaş grubu için hiçbir istisna bulunmuyor.

RAM RAPORU VE DİLEKÇE İLE ERTELEME İMKANI

Nisan ile Eylül 2020 arasında doğan çocukların kaydı otomatik yapılıyor. Ancak gelişimsel olarak hazır olmayan çocuklar RAM raporuyla kayıtlarını erteleyebiliyor. Ekim ile Aralık 2020 doğumlular için ise veli dilekçesi yeterli oluyor. Bu gruptaki aileler okul idaresine yazılı dilekçe sunarak kaydı bir yıl erteleyebiliyor.

ERKEN BAŞLAMA TALEBİ VE YAŞ SINIRI

Ocak ile Mart 2021 doğumlu çocuklar için ilkokula başlama zorunluluğu yok. Ailelerin yazılı onayı ile bu gruptaki çocuklar isteğe bağlı kayıt yaptırabiliyor. Nisan 2021 ve sonrası doğan çocuklar ise veli istese bile ilkokula kaydedilemiyor.

OKUL ÖNCESİ KAYIT İÇİN ALT SINIR KORUNUYOR

Ekim 2023 ve sonrası doğan bebekler anaokulu veya kreşe kaydedilemiyor. Resmi ve özel okul öncesi kurumlar bu yaş sınırına uymak zorunda. Erken kayıt veya erteleme yapacak veliler okul müdürlüklerine şahsen başvurmalı.