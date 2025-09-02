“Ömer Çelik’ten ‘CHP İstanbul İl Kongresi’ Açıklaması”

AK PARTİ MYK TOPLANTISI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hem iç hem de dış politikadaki güncel gelişmeler değerlendirildi ve parti içi stratejiler tartışıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Bunun yanı sıra, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı ve CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “Tabii biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmesini istemeyiz. Ama siyasi partiler açısından herhangi bir usulsüzlük varsa da bunu mahkemenin tespit etmesi ve bununla ilgili adım atması da işleyen yargı süreciyle ilgilidir.” şeklinde ifade etti.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Çelik, MYK’da bunun herhangi bir şekilde ele alınmadığını belirterek, “Nihayetinde mahkeme ile ilgili bir süreç, orada sadece bazı yayınlarda kayyum atandı falan deniyor. Halbuki yargı süreci gördüğümüz kadarıyla devam ediyor.” dedi. Daha önceki bir CHP il yönetiminin tekrar atandığını belirten Çelik, “Ama görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi alınmış ve yargı süreci dönüyor. İtiraz süreci devam ediyor. Biz de onu takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATLAR SAHADA

Çelik, çeşitli başkanlıkların sunumlarının yapıldığını ve Cumhurbaşkanı ile Bakanların açılışta iç ve dış politikaya dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı. Ayrıca, “Şu anda teşkilatlarımız Türkiye buluşmaları kapsamında sahadalar. Arkadaşlarımızla birlikte 15 Eylül’e kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz.” dedi.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM VE NETANYAHU HÜKÜMETİ

Dış politikayla ilgili olarak Çelik, “Birinci gündemimiz her zaman olduğu gibi Netanyahu hükümetinin her geçen gün daha fazla katliam yaparak Gazze’deki soykırımı devam ettirmesi.” dedi. Çelik, “Dünyanın gözü önünde Gazze’nin işgal edilmesine dair talimatlar verildiği ve buna göre hareket planları hazırlandığı açık bir şekilde ifade ediliyor.” açıklamasında bulundu. ABD’nin Filistin Devlet Başkanı’nın vizelerinin iptaliyle ilgili kararı da eleştiren Çelik, bu kararın “adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir karar” olduğunu belirtti.

ÇELİK KUBBE’NİN ÖNEMİ

Zafer Haftası boyunca önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Çelik, çelik kubbe konusunun dünya çapında yankı uyandırdığını vurguladı. Türkiye’nin savunma sanayisinin geldiği noktanın gurur verici olduğunu belirten Çelik, “Cumhurbaşkanımız biz yapabiliriz, daha iyisini de yaparız diye bütün kurumlarımıza bu yönü, bu istikameti, bu vizyonu vermişti.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin gücünün barışın teminatı olduğunu belirten Çelik, yanlış işler peşinde koşulmaması gerektiğinin altını çizdi.

MAVİ VATAN DEĞERLENDİRMESİ

Çelik, “Mavi Vatan konusundaki gelişmelerimiz son derece kıymetli ve önemlidir.” diyerek, Teknofest’in bu yıl deniz kuvvetleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu etkinliğin, gençlerin bu alandaki çalışmaları için teşvik edici bir rol oynayacağını söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSU

Terörsüz Türkiye konusunun her zaman gündemde olduğunu belirten Çelik, Cumhur İttifakı’nın bu konuda kararlılıkla duruş gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakması konularında bir komisyon oluşturulacağını bildirdi.

PKK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Çelik, “Komisyonun asıl odağının PKK’nın fesi ve silah bırakması olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.” diyerek, bu konunun önemini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci ile terörsüz bölge sürecinin birbirine entegre olduğunu belirten Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, yüzünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacaktır ifadesinin anlamı budur.” dedi.

SON NOTLAR VE HEDDİ AŞAN YAKLAŞIMLAR

Çelik, uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadelelerinin süreceğini belirterek, “Terörün kimseye kazandıracağı bir şey yoktur.” mesajını yineledi. Hak ve özgürlükler konusundaki eksikliklerin giderilmesi sürecinin her zaman dinamik bir süreç olduğunu bildiren Çelik, “Devletin nitelikleriyle ilgili ve milletin değerleriyle ilgili herhangi bir pazarlık söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.