Onaylanmayan LGS Tercihleri İptal Edilecek

Eğitim
Bir el, LGS sınavı için cevap kağıdını işaretliyor
LGS tercih sürecinde onaylanmayan tercihler otomatik olarak iptal edilecek ve öğrencilerin liseye yerleşmesi için onay şart.
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MEB tarafından yürütülen LGS tercih sürecinde son başvuru tarihi 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 olarak belirlendi ve onaylanmayan tercihler geçersiz sayılacak. Onaylanmayan tercihler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek. Öğrenciler okul onayını yaptırmazsa ilk yerleştirmede hiçbir liseye yerleşemeyecek.

OKUL ONAYI OLMAYAN TERCİHLER İPTAL EDİLİYOR

Tercihlerin geçerlilik kazanması için okul müdürlükleri tarafından onaylanması şart koşuluyor. 27 Temmuz saat 17.00’a kadar onay işlemi tamamlanmayan tercihler otomatik iptal edilecek. Onay yaptırmayan öğrenciler ilk yerleştirme döneminde liselere yerleştirilemeyecek.

VELİLER ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURMALI

Veliler vakit kaybetmeden herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gitmeli. Onay işlemini fiziki olarak tamamlamaları gerekiyor. İmzalı ve mühürlü tercih sonuç belgesini alıp saklamaları önem taşıyor.

NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek. 1. nakil başvuruları 5-7 Ağustos’ta alınacak. 1. nakil sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. 2. nakil başvuruları 10-12 Ağustos’ta yapılacak. 2. nakil sonuçları 14 Ağustos’ta duyurulacak. Boş kontenjanlara yerleştirme 17-26 Ağustos’ta yapılacak. İlçe komisyonları 28 Ağustos’ta işlemleri tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül’de alınacak. Yatılılık sonuçları 4 Eylül’de açıklanacak. 2026-2027 eğitim yılı 14 Eylül’de başlayacak.

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