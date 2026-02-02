Esenler’deki Yangında İki Ceset Ve Alacak Kavgası

Olay, Esenler Tuna Mahallesi’nde yer alan 5 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde patlak verdi. Yangın ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sonrasında yapılan incelemeler neticesinde iş yerinde silahla vurulmuş iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiyenin durumu bildirmesiyle birlikte, polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ALACAK VERECEK KAVGASI DÜŞÜLDÜ

Yangında hayatını kaybeden iki kişinin ölümüne dair detaylar gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde, İsmail Akın’ın Şükrü Yılmaz’ı vurmasının ardından aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre, Akın ve Yılmaz, daha önce iş yerini ortak olarak işletiyor ve bu konudan dolayı tartışma yaşamışlardı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, iş yerinde çıkan yangının meydana geliş şekli de belirlendi. Yangının, iş yerinin alt katındaki atölye bölümünde bulunan bir motosikletin üzerine yağ dökülerek yakılması sonucunda çıktığı tespit edildi. Yetkililerin olayla ilgili geniş ve kapsamlı bir soruşturma başlattığı bildirildi.