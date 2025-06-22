Orta Doğu’daki Borsalar Düşüşte

BORSALARDAKİ DÜŞÜŞLERİN NEDENİ

Kuveyt ve Umman borsaları, petrol arzındaki kesintileri ve Tahran’ın olası yanıtını göz önünde bulundurarak, ABD’nin İran’a yönelik eylemlerine yatırımcıların verdiği ilk tepki olarak Pazar günü marjinal bir düşüşle açıldı. Ancak, bazı Orta Doğu hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarından yararlandığı için bu tepki, arka plandaki genel duyarlılığı hemen yansıtmıyor. Boursa Kuwait Premier Market Endeksi, Dubai saatiyle 10:06 itibarıyla %0,4 oranında düşüş gösterirken, Muscat’taki MSX30 Endeksi %0,2 oranında azaldı.

KÜRESEL YATIRIMCILARIN TEPKİSİ

Küresel yatırımcılar, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini hedef alarak bölgedeki gerilimi artırmasının ardından piyasalardaki dalgalanmalara karşı hazırlık yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’nin onayını almaksızın gerçekleştirdiği bu hamle, yatırımcıları şok etti. Şimdi, para yöneticileri İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ya da bölgedeki ABD varlıklarına saldırma olasılığını yakından takip ediyor. Dubai’deki Tellimer’de stratejist olan Hasnain Malik, “Kısa vadede ham petrol gibi piyasalar, İran’ın misilleme yapıp yapmayacağına bağlı olacak. Bölge için en büyük risk, İran’da rejimin çökmesi ve Suriye tarzı bir iç savaşa sürüklenmesidir. ABD’nin müdahalesi bu olasılığı artırabilir.” şeklinde değerlendirme yaptı.

İRAN’IN YANITI VE SPEKÜLASYONLAR

İran, saldırılara “ebedi sonuçlar” bağlama sözü verdi ve ülkesinin egemenliğini korumak amacıyla tüm seçeneklerini saklı tutacağını belirtti. Yorumcular ve yetkililer, İran’ın bu yanıtının nasıl şekilleneceği konusunda çeşitli spekülasyonlarda bulundu. İran, bölgedeki ABD üslerine ya da İsrail’in Dimona yakınlarındaki nükleer araştırma merkezine saldırıda bulunabilir ya da kendi nükleer programını daha da geliştirebilir. Son iki haftada yatırımcılar, çatışmanın bölgesel kalacağı ve ABD’yi kapsamayacağı umuduyla iyimserliğe kapılmıştı, ancak şimdi bu iyimserlik sorgulanmaya başlandı. Trump, saldırıların sona erdiğine dair bir belirti göstermedi ve İran’ın misilleme yapması durumunda daha büyük güç kullanma tehdidinde bulundu.