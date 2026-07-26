ÖSYM, AGS ve ÖABT Sorularını Yayımladı

Eğitim
ÖSYM logosu, altın rengi ve gri tonlarında tasarlanmış
Öğretmen atama sürecinin önemli bir aşaması olan Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı ve adaylar erişim sağlayabiliyor.
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Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atama sistemi kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tamamlandı. Adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yeni modelde KPSS ve mülakat süreci geride kaldı.

AGS VE ÖABT SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Sınava katılan adaylar soru ve cevap anahtarına ulaşabilecek. ÖSYM’nin resmi işlemler sistemi üzerinden inceleme yapılabilecek. T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanabiliyor.

SONUÇLAR 26 AĞUSTOS’TA İLAN EDİLECEK

Sınavın ardından değerlendirme süreci başlatıldı. Puanlara göre belirlenen adaylar Milli Eğitim Akademilerinde eğitim alacak. Başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.

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