ÖSYM Görevlilere Değerlendirme Formu Hatırlattı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan öğretmen ve akademisyenlerin, sınav sonrasında Sınav Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerektiği duyuruldu. Uyarı, yakın zamanda yapılan AGS ve ÖABT görevlilerini kapsıyor. İşlemlerin eksiksiz tamamlanması ödeme süreçleri açısından kritik önem taşıyor.

SÜREÇ ADIM ADIM NASIL İŞLİYOR?

Görevliler ÖSYM GİS mobil uygulamasına veya web sitesine giriş yapıyor. Ana menüden ilgili form sekmesi seçiliyor. Burada sınavın değerlendirmesi yapılıyor.

ÖDEMELERDE AKSAMA İHTİMALİ

Form zamanında doldurulmazsa ücret ödemelerinde aksama yaşanıyor. Ödemelerin 30 ila 60 gün gecikmeli yatırıldığı belirtiliyor.