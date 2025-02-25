Otel Yangını İçin AFAD İncelemesi Yapılacak

KOMİSYONUN TOPLANTISI

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında AFAD yetkililerinin sunumu için bir araya geldi. Altınok burada yaptığı açıklamada, son iki haftadır bu konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

AFAD YETKİLİLERİ DİNLEMEYE ALINDI

Komisyonun AFAD yetkililerini dinleyeceğini ifade eden Altınok, AFAD’ın yangın sonrası gerçekleştirilen müdahalelerle alakalı bilgi paylaşımında bulunacağını aktardı. Ayrıca, 26 Şubat tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de sunum yapacağını söyledi. “Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle birlikte Bolu’ya, Kartalkaya’ya giderek bu acı olayın vuku bulduğu otelde incelemeler yapacağız.” açıklamasında bulundu. Yaşananların üzücü olduğuna dikkat çeken Altınok, benzer olayların yaşanmaması için neler yapılabileceği konusunda çalışacaklarını belirtti. Daha sonra komisyonda, AFAD’ın sunumuna geçildi.

BOLU’DA ÇIKAN YANGININ SONUÇLARI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma süreci kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 19’u tutuklanmış, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.