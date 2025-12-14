Otomobil Tabela Direğine Çarptı: 3 Yaralı

Otomobil Kazası Yaralanmalara Sebep Oldu

Cesur K. yönetimindeki otomobil, Konya-Hüyük yolu üzerindeki Çukurağıl Mahallesi mevkiinde, yol kenarındaki reklam tabelası direğine çarparak kaza yaptı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü Cesur K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muzaffer Ç. ve Maruf Ç. yaralandı. Yaralılar, hemen Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.