Oylama Başladı, TBMM Başkanlığı Seçiminde

BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için oylama süreci başlamış durumda. İlk turda, adayların hiçbiri seçilme yeterliliği olan 400 oy sayısına ulaşmayı başaramadı. Bu nedenle, Meclis başkanlığı için ikinci tur oylamasına geçildi.

BEŞ ADAY MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞIYOR

TBMM’deki başkanlık seçimi kapsamında yarışan isimler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman yer alıyor. Oylamaya başlamadan önce AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, adaylıktan çekildi. Seçim gizli oy rejimiyle yapılacak; birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Eğer üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama gerçekleştirilecek. Dördüncü oylamada en yüksek oy alan aday, başkan unvanını kazanacak.

İLK TUR OYLAMASINA GEÇİLDİ

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, seçim süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunduktan sonra ilk tur oylaması başladı. Meclis Başkanlığına yeniden aday olan Numan Kurtulmuş, Genel Kurul Salonuna girişinde partilerin grup başkanvekilleri ve diğer milletvekilleri ile tokalaşarak sahne aldı.