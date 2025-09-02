Oyuncu Burcu Binici Canlı Yayında Bayıldı

OYNUNCU BURCU BİNİCİ CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Oyuncu Burcu Binici, 2 Eylül sabahı katıldığı canlı yayında aniden baygınlık geçirdi. Yayın sırasında konuşmasına devam ettiği esnada bilincini kaybeden Binici, oturduğu yerden yere düşünce stüdyoda kısa süreli panik yaşandı. Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, durumu fark ederek hemen yayını kesip reklama gitmek durumunda kaldı.

AMBULANS EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Ambulans ekipleri, Burcu Binici’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Oyuncu, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaparak, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğunun bunun sebebi olduğunu belirtti. Binici, “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

BİNİCİ’NİN SAĞLIK DURUMU RAHATLIK YARATTI

Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi, hayranları ve izleyiciler arasında bir rahatlama oluşturdu. Binici’nin, konuk olduğu programda “Doktor Bana Bir Çare” adlı tiyatro oyunundan bahsettiği sırada baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.