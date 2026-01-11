Özel Denizli Mitinginde Yoksullukla Mücadele Taahhüdü Verdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve geldiği andan bu yana önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti. Türkiye’yi akılla, fikirlerle, çalışarak, vicdanla ve ihtiyaçları anlayarak yöneteceklerini vurgulayan Özel, “Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluğuna itiraz da bu meydanda, asgari ücretin geçim sağlamakta zorlanan emekçi de buradadır. Açlık sınırının çok altında kalan emekli de burada, pamuk üreticisi beyaz altın üretirken borç içinde kalan çiftçi de burada. Siftah yapmadan işleri durma aşamasına gelmiş olan esnaf da burada. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik Denizli’de.” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Açıklanan asgari ücreti eleştirerek açıklamalarına devam eden Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında asgari ücret önerimiz 39 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücrete eşit olacak şekilde, bugünün değeriyle 39 bin lira olacaktır. Biz asgari ücretin, emekli maaşının artması, ürün değerinin yükselmesi, çiftçinin yeniden milletin efendisi olması ve esnafın yüzünün gülmesi için mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı. “Buradan ant içerim, yemin ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yoksul kaybetmeyecek, hep beraber kazanacağız. AK Parti’lisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi, hep birlikte kazanacağız.” dedi.

MÜCADELEYE DAVET

Özel, sözüne şu şekilde noktalandırdı: “Şimdi Denizli meydanından evdeki pijamalıya sesleniyorum; meydandaki şemsiyeliden utanın, pijamaları çıkarın. Nereye çağırılıyorsanız oraya koşun. Sakın sıranın size gelmesini beklemeyin. Pijamalı, kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana. Denizli’deki şemsiyelilerden, evdeki pijamalılara selam olsun, sitem olsun. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”