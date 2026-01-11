Özel Denizli Mitinginde Yoksullukla Mücadele Taahhüdü Verdi

ozel-denizli-mitinginde-yoksullukla-mucadele-taahhudu-verdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve geldiği andan bu yana önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti. Türkiye’yi akılla, fikirlerle, çalışarak, vicdanla ve ihtiyaçları anlayarak yöneteceklerini vurgulayan Özel, “Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluğuna itiraz da bu meydanda, asgari ücretin geçim sağlamakta zorlanan emekçi de buradadır. Açlık sınırının çok altında kalan emekli de burada, pamuk üreticisi beyaz altın üretirken borç içinde kalan çiftçi de burada. Siftah yapmadan işleri durma aşamasına gelmiş olan esnaf da burada. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik Denizli’de.” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Açıklanan asgari ücreti eleştirerek açıklamalarına devam eden Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında asgari ücret önerimiz 39 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücrete eşit olacak şekilde, bugünün değeriyle 39 bin lira olacaktır. Biz asgari ücretin, emekli maaşının artması, ürün değerinin yükselmesi, çiftçinin yeniden milletin efendisi olması ve esnafın yüzünün gülmesi için mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı. “Buradan ant içerim, yemin ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yoksul kaybetmeyecek, hep beraber kazanacağız. AK Parti’lisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi, hep birlikte kazanacağız.” dedi.

MÜCADELEYE DAVET

Özel, sözüne şu şekilde noktalandırdı: “Şimdi Denizli meydanından evdeki pijamalıya sesleniyorum; meydandaki şemsiyeliden utanın, pijamaları çıkarın. Nereye çağırılıyorsanız oraya koşun. Sakın sıranın size gelmesini beklemeyin. Pijamalı, kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana. Denizli’deki şemsiyelilerden, evdeki pijamalılara selam olsun, sitem olsun. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Patlayıcı Kargo Paketi İle Yaralanma Olayı

Zeytinburnu'ndaki bir sitenin danışma noktasında meydana gelen kargo paketi patlamasında 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Gündem

Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edilen Uçuş Sayısı Artıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları 54, AJet ise 24 seferini iptal etti. İptaller yarın geçerli olacak.
Gündem

İstanbul’da Eğitim Sürecine Kar Engeli Geldi

Meteoroloji, 53 ilde sarı kodlu uyarı yaparken İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Eğitimde aksamalara yol açan kar kalınlığı ise şehir merkezinde 5 cm, yüksek bölgelerde 10-15 cm olabilir.
Gündem

Özel Denizli Meydanında Mücadele Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretle emekli maaşlarının artırılması için mücadele ettiklerini belirterek, yoksul kaybı yaşanmayacağına dair söz verdi.
Gündem

Netanyahu’dan İran Protestolarına Sert Destek Açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'daki protestoları izlediklerini belirterek, İran halkının özgürlük mücadelesine destek verdiklerini söyledi. İleride İsrail ile İran'ın ortaklaşacağına dair iddialarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.