Özel Kız Yurdunda Korkutan Patlama Meydana Geldi

ozel-kiz-yurdunda-korkutan-patlama-meydana-geldi

Olay, Serdivan ilçesindeki özel bir kız öğrenci yurdunun Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yurdun dinlenme bölümünde yer alan bir tüp, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası paniğe neden olan olayın ardından binanın çevresinde çeşitli hasarların oluştuğu, bazı camların kırıldığı ve eşyaların dışarıya savrulduğu gözlemlendi. Bina, güvenlik nedeniyle hızla tahliye edilirken, öğrencilerin ise yakın bir otele yerleştirildiği bildirildi. Olayın yetkililere iletilmesi sonrası, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralanma olayının yaşanmadığı, yalnızca maddi hasarın söz konusu olduğu belirtildi.

PATLAMA ANINI ANLATTI

Patlamanın meydana geldiği yurdun karşısında yaşayan 50 yaşındaki Göksel Alpay, olay anında yaşadığı paniği paylaştı. Alpay, “Eşimle evde televizyon izliyorduk. Birden bir patlama sesi geldi. Ben deprem olduğunu sandım. Çünkü 1999 depreminde de böyle bir gürültü sesi gelmişti. Bağırarak yerimden fırladım. Eşimle cama koştuk, karşı komşuyuz zaten. Yurttan bir duman yükseldiğini gördüm. 5 dakika geçmeden itfaiye, ambulans ekipleri geldi ama hala kalbim çarpıyor diyebilirim.” şeklinde ifadelerde bulundu.

