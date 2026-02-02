Motosiklet Kazasında Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

KAZA, PEKDEMİR KAVŞAĞI’NDAN GELDİ

Olay, saat 20.00 sıralarında E-96 Devlet Karayolu üzerindeki Pekdemir Kavşağı’nda gerçekleşti. 35 ADS 252 plakalı otomobili kullanan M.Y., Salihli yönünden İzmir istikametine doğru hareket halindeyken, Yedi Eylül yolu üzerinden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’ne ilerleyen Tayfun Şevikyürek’in kullandığı 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONUCU AĞIR YARALANMA

Motosiklet çarpışmanın etkisiyle sürücüsü Tayfun Şevikyürek ağır yaralanırken, arkasında bulunan kardeşi Bekir Şevikyürek ise hafif yaralandı. Olayın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesi’ne taşımak üzere hazırlık yaptı.

AĞIR YARALI KURTARILAMADI

Hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Tayfun Şevikyürek, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından gerekli incelemeler başlatıldı.