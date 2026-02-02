Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltılar Devam Ediyor

unlulerin-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltilar-devam-ediyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Arya Bektaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bektaş’ın gözaltına alındığı yer Eyüpsultan olarak belirlendi. Aynı soruşturma çerçevesinde, Mükremin Gezgin de Ankara’da gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM İLE İLGİLİ GÖZALTI UYGULAMASI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için dün sabahın erken saatlerinde harekete geçmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini gerekçesiyle çok sayıda adrese aynı anda “Şafak Operasyonu” düzenlenmişti. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, sosyal medya dünyasında tanınan birçok isim hedef alınmıştı. Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi ünlüler gözaltına alındı.

İFADE İŞLEMLERİNİN SONUCU SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınanların, İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar ve Berkcan Güven’in de bulunduğu isimler tekrar serbest kaldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Ölü

Mersin'de bir otomobil, yaya geçidinde bekleyenlere çarptı; kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Atandı

Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları olarak Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara getirildi.
Gündem

Uzak Şehir Dizisinde Şok Edici Anlar Yaşandı

Uzak Şehir dizisi 48. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken, olayların seyriyle ilgili sürpriz bir durum ortaya çıktı. Detaylar için haberimizi takip edin.
Gündem

Epstein’in Pedofili Ağı ve Ölümü Üzerine Tartışmalar Devam Ediyor

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili fuhuş ağı nedeniyle ölümünün ardından yeni belgelerin yayımlanması ile olay yeniden alevlendi. Ölümündeki sır perdesi ise hala çözülmemiş durumda.
Gündem

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi TES’in Yenilikçi Faydaları

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2026'da devreye girmesi planlanıyor. Bu sistem, maaş kesintileriyle çalışanlara ek emeklilik geliri sağlamayı amaçlıyor. Tüm bilgiler mevcut.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.