Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltılar Devam Ediyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Arya Bektaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bektaş’ın gözaltına alındığı yer Eyüpsultan olarak belirlendi. Aynı soruşturma çerçevesinde, Mükremin Gezgin de Ankara’da gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM İLE İLGİLİ GÖZALTI UYGULAMASI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için dün sabahın erken saatlerinde harekete geçmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini gerekçesiyle çok sayıda adrese aynı anda “Şafak Operasyonu” düzenlenmişti. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, sosyal medya dünyasında tanınan birçok isim hedef alınmıştı. Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi ünlüler gözaltına alındı.

İFADE İŞLEMLERİNİN SONUCU SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınanların, İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar ve Berkcan Güven’in de bulunduğu isimler tekrar serbest kaldı.