Özel Tıp Fakültelerinde Yıllık Ücret Daire Parasına Ulaştı

YKS tercih dönemi 29 Temmuz-10 Ağustos’ta başlarken özel üniversitelerin tıp fakültesi yıllık ücretleri 3,7 milyon TL’ye ulaştı. 2024-2025 akademik yılı için açıklanan öğrenim ücretleri rekor seviyeye çıktı. Yıllık harçlar 1 milyon TL ile 3,7 milyon TL arasında değişiyor.

6 YILLIK TIP EĞİTİMİNİN MALİYETİ 25 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

En yüksek ücretli üniversitelerde yıllık bedel orta segment bir daire fiyatına denk geliyor. Barınma, beslenme ve materyal giderleriyle 6 yıllık toplam maliyet 20 ile 25 milyon TL’yi aşıyor.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 3,7 MİLYON TL İLE EN PAHALI

Türkiye’deki özel üniversitelerin tıp fakülteleri arasında en yüksek yıllık ücreti 3.740.000 TL ile Nişantaşı Üniversitesi talep ediyor. Bunu 3,59 milyon TL ile Beykent, 3,3 milyon TL ile Acıbadem ve 3,24 milyon TL ile Koç Üniversitesi izliyor. En düşük yıllık ücret ise 990.000 TL ile İstanbul Medipol Üniversitesi’nde. Üsküdar 2,49, Okan 2,42, Bahçeşehir 2,41 ve Yeditepe 2,3 milyon TL ücret belirledi. Altınbaş 2,19, Bezm-i Alem 2,16, Atlas 2,11 ve Biruni 2 milyon TL oldu. Başkent, Demiroğlu Bilim ve İstinye 1,98 milyon TL ile aynı fiyatta. Maltepe 1,96, İzmir Ekonomi 1,8, Haliç 1,78 ve TOBB ETÜ 1,75 milyon TL. Tınaztepe 1,67, İstanbul Aydın 1,68, Sanko 1,65 ve Yakın Doğu 1,64 milyon TL. Girne 1,56, İstanbul Arel 1,5, Lokman Hekim 1,44 ve KTO Karatay 1,33 milyon TL. Atılım 1,28, Ufuk 1,25, Yüksek İhtisas 1,2 ve Ankara Medipol 1,15 milyon TL. Sağlık Bilimleri Teknoloji Tıp 1,06, Yeni Yüzyıl 1,02 milyon TL oldu.